Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй освободила от должности главу Минобороны Гэвина Уильямсона в связи с утратой веры в его способность занимать пост. Об этом говорится в письме Мэй Уильямсону, которое опубликовали Би-би-си и журналистка Sky News в Twitter. Reuters уточняет, что послание было размещено канцелярией премьер-министра.

В нем отмечается, что новым руководителем военного ведомства назначена Пенни Мордонт (до сегодняшнего дня она занимала пост министра Великобритании по вопросам международного развития). Мордонт станет первой в истории Великобритании женщиной-министром обороны, отмечает РБК.

Как следует из письма Мэй Уильямсону, он уволен после утечки в СМИ информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором Великобритания одобрила участие китайской компании Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Об этом 24 апреля сообщила газета Daily Telegraph. США обвиняют китайскую корпорацию в промышленном шпионаже (Huawei это отрицает).

В письме покидающему пост министра Уильямсону Мэй отметила: расследование показало, именно он виноват в произошедшей утечке. «Никакой другой достоверной версии событий, объясняющих эту утечку, обнаружено не было», — добавила она, подчеркнув, что для нее «крайне важно, чтобы она полностью доверяла членам ее кабинета [министров] и Совета национальной безопасности».

PM letter to Gavin Williamson pic.twitter.com/ZJbMm9t2Bn — Beth Rigby (@BethRigby) 1 мая 2019 г.

Однако сам Уильямсон свою причастность к произошедшему отрицает. После того как был опубликован документ о его увольнении, он подчеркнул это еще раз. «Мне жаль, что вам кажется, что недавние утечки, касающиеся Совета национальной безопасности, произошли из моего министерства. Я решительно верю, что это не так», — обратился Уильямсон к Мэй. Это послание он опубликовал на своей странице в Twitter.

По данным Sky News, в отношении отправленного в отставку министра может быть начато уголовное расследование.