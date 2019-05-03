В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

19:05

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.

Как пишет "Интерфакс", в заявлении группы, распространенном в пятницу на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), говорится, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление. В то же время, правозащитники управления считают нарушение условий освобождения под залог незначительным нарушением.

Ранее сообщалось, что британский суд отправил основателя Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

В апреле этого года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.