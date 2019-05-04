В Венесуэле после попытки госпереворота запросили 18 ордеров на арест

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что ведомство запросило 18 ордеров на арест из-за недавней попытки организовать государственный переворот.

"Мы запросили 18 ордеров на арест против вовлеченных в заговор гражданских лиц и военных, проведено 17 обысков, собраны доказательства, которые привели нас к большой группе людей. Многие из задержанных сейчас дают показания", — приводит его слова РИА Новости.

По словам генпрокурора, один из ответственных за попытку переворота — оппозиционер Леопольдо Лопес, сбежавший перед этим из-под домашнего ареста. Затем он укрылся в посольствах Чили и Испании. "Один из ответственных сбежал в посольство Чили, но его оттуда выгнали. Затем он убежал в испанское посольство, но там он никакой не гость. Господин Леопольдо Лопес — трус", — сказал Сааб.

Также он сообщил, что генпрокуратура назначила трех прокуроров для расследования попытки переворота.

В конце апреля оппозиция попыталась совершить государственный переворот, заручившись поддержкой небольшой группы военных. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, незаконно провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота".

Ранее Гуаидо призвал народ и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению Николаса Мадуро. Президент и глава Минобороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны сообщили о провале попытки госпереворота.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.