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Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко

07:45 6.05.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта wikipedia.org
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Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского будет продолжать курс Петра Порошенко по вступлению в НАТО и ЕС, об этом заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш пишет РИА Новости.

По словам Юраша, на протяжении всей предвыборной кампании все представители команды Зеленского не раз заявляли, что Украина продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать", – сказал он.

По его словам, этот вопрос озвучивался много раз - как лично Зеленским, так и "всем спектром экспертов".
"Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был все время озвучен, с начала кампании и до сего момента", – отметил представитель штаба.

Он добавил, что в настоящее время в штабе избранного президента продолжается активная подготовка его внешней политики в первые сто дней после вступления в должность. Юраш уточнил, что содержание этого вопроса он не будет озвучивать, так как это сделает позже сам Зеленский.

Во вторник Центризбирком официально назвал Зеленского победителем выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, Порошенко — 24,45%.

Инаугурация главы государства должна пройти в течение 30 дней после официального обнародования итогов выборов и публикации их в газете "Голос Украины". При этом точную дату определяет Верховная рада отдельным постановлением.

Темы: Владимир Зеленский, Внешняя политика Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 09:54
Гость: Впрочем ничего нового

Народ Украины в очередной раз нагло обманули
06.05.2019, 09:43
Гость: mesozoic_2

С США Зеленский договорится и в посольстве. А для встречи с кем он ездил в Турцию «отдыхать»? Кандидат один – Израиль. Зеленский - похоронная команда, Украину не спасти, Путин прав, начав раздавать паспорта. Израилю надо вывести капиталы, разговор выше компетенции Коломойского.
06.05.2019, 09:39
Гость: Что за курс такой?

Порошенко хоть пол-шага в каком-то направлении сделал вообще? Пять лет из жизни народа вырвал, и больше ничего.
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