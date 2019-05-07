Глава Минфина США отказался предоставить демократам декларацию Трампа

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не будет предоставлять демократам в Палате представителей налоговую декларацию президента Дональда Трампа.

Как сообщает The Washington Post, Мнучин отклонил запрос комитета по налогам и сборам Палаты представителей, просившего предоставить декларацию Трампа за шесть лет. Министр заявил в письме главе комитета, демократу Ричарду Нилу, что не может выполнить это требование, поскольку оно не содержит «оправданной законодательной цели».

Ричард Нил сообщил, что проконсультируется с адвокатом по этому вопросу. Некоторые демократы заявили, что будут добиваться получения декларации через суд. По оценке The Washington Post, судебная тяжба может затянуться на несколько месяцев.

Дональд Трамп стал первым президентом США со времен администрации Ричарда Никсона, который отказался раскрыть свою налоговую декларацию.

Согласно закону 1924 года, глава комитета по налогам и сборам Палаты представителей имеет право запросить декларацию любого американца, а секретарь казначейства должен ее предоставить сразу после получения запроса.