В Японии автомобиль врезался в колонну детей

06:48

Автомобиль врезался в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет в японском городе Оцу, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В результате инцидента 15 человек госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии без сознания.

Отмечается, что ЧП произошло, когда дети находились на прогулке. В результате столкновения в больницы доставлены 13 детей и два воспитателя.

Причины происшествия выясняются, по предварительным данным, перед тем, как сбить детей, автомобиль столкнулся с другими машинами.

Это второе подобное происшествие за последние несколько недель. Девятнадцатого апреля 87-летний водитель врезался на своей машине в толпу людей в Токио, в результате погибла трехлетняя девочка и ее мать, еще восемь человек пострадали. В больницу была доставлена и 80-летняя жена водителя.