Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

14:01

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение телеграм-канала правительства Исламской Республики.

Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе. За последние месяцы отношения между США и Ираном значительно обострились. Вашингтон ввел санкции против ключевых областей экономики Исламской Республики, его цель — "изменение поведения" Тегерана.

Иран, в свою очередь, признал террористической организацией Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал другие страны противодействовать санкциям США.