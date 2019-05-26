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Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

14:01 26.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение  телеграм-канала правительства Исламской Республики.

Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе. За последние месяцы отношения между США и Ираном значительно обострились. Вашингтон ввел санкции против ключевых областей экономики Исламской Республики, его цель — "изменение поведения" Тегерана.

Иран, в свою очередь, признал террористической организацией Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал другие страны противодействовать санкциям США.

Темы: Иран, Международные отношения
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Комментарии читателей
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26.05.2019, 15:48
Гость: Остап

Иранцы- это персы. а все остальные- это арабы. "Между человеком и львом договоров быть не может" Между иранцами и арабами договоров быть не может.
26.05.2019, 15:34
Гость: працельс

США хотели бы воздействовать на Китай остановив поставки иранской нефти.
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