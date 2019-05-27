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Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

13:40 27.05.2019
Карлес Пучдемон
Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас добились избрания в Европейский парламент, пишет "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.

При этом не понятно, смогут ли политики в действительности занять свои места, так как они оба являются фигурантами судебных разбирательств в Испании.

Пучдемон сейчас находится в Бельгии, куда он перебрался после неудачи с референдумом о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным.  Для того, чтобы занять место в Европарламенте, ему необходимо вернуться в Испанию.

Жункерас сейчас в находится под стражей в Испании: его обвиняют в подготовке и проведении нелегитимного референдума 2017 года о статусе Каталонии.

Между тем, адвокат Пучдемона Гонсало Бойе заявил, что его подзащитный несмотря ни на что намерен присутствовать на инаугурационной сессии 2 июля в Страсбурге. При этом он не уточнил, как именно он планирует этого добиться.

Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии, он может быть задержан при возвращении в страну.

Темы: Каталонский кризис, Испания, Выборы в представительные органы власти в мире, Европарламент
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