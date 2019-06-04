Сенат США единогласно принял закон о защите выборов от троллей

13:05

Иностранцам, уличенным во вмешательстве в выборе, запретят въезд в США. Соответствующий законопроект уже единогласно одобрили в Сенате. Он поступит на подпись к президенту после того, как документ примет Палата представителей.

Проект закона получил название «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы» (DETER Act, или «Закон сдерживания»). Его представил в апреле 2018 года сенатор-демократ Дик Дурбин, сообщила газета The Hill.

Документом предусмотрены санкции к иностранцам, которые были причастны к вмешательству в проводимые в США выборы. Им не будут выдавать американские визы или депортируют из страны.

Закон, подчеркнула сенатор Линдси Грэм после голосования, пошлет «сигнал всем враждебным странам» о том, что Соединенные Штаты не потерпят иностранного вмешательства в выборный процесс. Она напомнила, что в ходе кампании 2016 года «Россия <…> пыталась ударить в самое сердце демократических ценностей».

После утверждения Палатой представителей законопроект передадут на подпись президенту, после чего он примет законную силу.

По версии американских спецслужб, Россия якобы «вмешалась» в президентские выборы 2016 года. Обвинения коснулись и предвыборного штаба нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Дело о «российском вмешательстве» расследовалось порядка двух лет. Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес РФ, однако не нашел доказательств «сговора» Трампа с Кремлем. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в США, а также наличие некой договоренности с избранным президентом США категорически отрицает.