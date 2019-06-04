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Сенат США единогласно принял закон о защите выборов от троллей

13:05 4.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Иностранцам, уличенным во вмешательстве в выборе, запретят въезд в США. Соответствующий законопроект уже единогласно одобрили в Сенате. Он поступит на подпись к президенту после того, как документ примет Палата представителей.

Проект закона получил название «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы» (DETER Act, или «Закон сдерживания»). Его представил в апреле 2018 года сенатор-демократ Дик Дурбин, сообщила газета The Hill.

Документом предусмотрены санкции к иностранцам, которые были причастны к вмешательству в проводимые в США выборы. Им не будут выдавать американские визы или депортируют из страны.

Закон, подчеркнула сенатор Линдси Грэм после голосования, пошлет «сигнал всем враждебным странам» о том, что Соединенные Штаты не потерпят иностранного вмешательства в выборный процесс. Она напомнила, что в ходе кампании 2016 года «Россия <…> пыталась ударить в самое сердце демократических ценностей».

После утверждения Палатой представителей законопроект передадут на подпись президенту, после чего он примет законную силу.

По версии американских спецслужб, Россия якобы «вмешалась» в президентские выборы 2016 года. Обвинения коснулись и предвыборного штаба нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Дело о «российском вмешательстве» расследовалось порядка двух лет. Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес РФ, однако не нашел доказательств «сговора» Трампа с Кремлем. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в США, а также наличие некой договоренности с избранным президентом США категорически отрицает.

Темы: США, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.06.2019, 16:15
Гость: Время Ч.

Поболе будет.
04.06.2019, 16:15
Гость: личный опыт

с не меньшим успехом можно принять закон о борьбе с подростковым онанизмом.
04.06.2019, 14:19
Гость: Алексей

А что если издать закон о защите комментариев на KM.RU от троллей? Я полагаю количество постов уменьшится в 2 раза!
Все комментарии (4)
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