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Зеленский решил не давать должность Саакашвили на Украине

11:03 5.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Владимир Зеленский пока не собирается давать какую-либо государственную должность бывшему главе Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Ему восстановили паспорт, и сейчас он в Киеве.

«Саакашвили в Киеве, и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель позже отметила, что весь мир внимательно наблюдал за изменениями, которые происходили в Грузии при Саакашвили, так что этот опыт будет интересен Украине.

Сам Саакашвили уже заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет участвовать в предстоящих выборах в Верховную раду. При этом политик заметил, что поддержит появление новых политических сил, чтобы «избавиться от барыжников и людей, которые грабили Украину».

В то же время известно, что партия Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в выборах.

Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую область с 2015 по 2016 год. Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, уволил его за то, что он значительно ухудшил экономические показатели области. Через полгода Саакашвили лишили украинского гражданства, а потом выслали из страны. Зеленский своим указом вернул ему украинский паспорт.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 16:25
Гость: kib

А вот на хр..а Украине Саакашвили ?! Понять не могу...зачем кОзакам грузин ?
05.06.2019, 15:27
Гость: про Юлию

А родственников у пресс-секретаря в России нет?СБУ нужно срочно проверить.
05.06.2019, 14:42
Гость: И превратятся потоки в ручейки

Саакашвили не надо ничего давать. Он и так возьмет. Даже если хаос будет, то это все равно лучше упорядоченного воровства с обеих сторон границы.
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