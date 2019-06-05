Зеленский решил не давать должность Саакашвили на Украине

11:03

Президент Владимир Зеленский пока не собирается давать какую-либо государственную должность бывшему главе Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Ему восстановили паспорт, и сейчас он в Киеве.

«Саакашвили в Киеве, и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель позже отметила, что весь мир внимательно наблюдал за изменениями, которые происходили в Грузии при Саакашвили, так что этот опыт будет интересен Украине.

Сам Саакашвили уже заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет участвовать в предстоящих выборах в Верховную раду. При этом политик заметил, что поддержит появление новых политических сил, чтобы «избавиться от барыжников и людей, которые грабили Украину».

В то же время известно, что партия Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в выборах.

Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую область с 2015 по 2016 год. Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, уволил его за то, что он значительно ухудшил экономические показатели области. Через полгода Саакашвили лишили украинского гражданства, а потом выслали из страны. Зеленский своим указом вернул ему украинский паспорт.