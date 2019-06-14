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Более 8 тысяч жителей ДНР попросили о российском гражданстве

11:09 14.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Документы на получение российского паспорта подали уже более восьми тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Большинство из них уже отправили на рассмотрение.

Глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека рассказал, как идет процесс приема документов на оформление российского гражданства для жителей Донбасса. Его слова привел «Интерфакс».

«На сегодняшний день принято более восьми тысяч документов на получение гражданства РФ. Семь с половиной тысяч уже отправлено», — подчеркнул Краснощека.

Около недели назад число подавших в ДНР заявление на получение гражданства РФ превышало 6,5 тысячи человек. Документы в самопровозглашенной республике принимают с 3 мая.

Министерство связи ДНР в настоящее время занимается введением электронных очередей, чтобы ускорить сдачу необходимых официальных бумаг и уменьшить очереди. Их наличие ранее объяснили возникшим в республике ажиотажем.

Указ об «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» подписал 24 апреля президент РФ Владимир Путин. Документ наделяет таким правом тех, кто постоянно проживает в ДНР и ЛНР.

Темы: Украина, Положение русскоязычного населения Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 17:31
Гость: Alex202

И ещё только ты считаешь их разумными.
14.06.2019, 17:12
Гость: Бтр

Так что ж, неужто про то что автоматами всех загоняют на референдумы да и в гражданство -це байка свидомых наших меньших "братьив"??
14.06.2019, 17:11
Гость: Магут быть и тиретяя пыоычына.

Аны не вэрьат Россыи. И у ных эст для того аснаваныя.
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