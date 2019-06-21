Саакашвили разрешили идти в депутаты на Украине

13:46

Печерский районный суд Киева разрешил Михаилу Саакашвили участвовать в выборах в Раду. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии назвал решение справедливым.

На своей странице в Facebook Саакашвили разместил видеозапись из зала суда, на которой судья зачитывает решение. По словам Саакашвили, теперь он «еще на шаг ближе к победе».

Саакашвили занимал пост президента Грузии до 2013 года. Против него было возбуждено уголовное дело, из-за чего политик бежал из страны и нашел приют на Украине. Получив украинское гражданство, вчерашний президент занял пост одесского губернатора, отличившись неоднозначными инициативами и сделав немало громких заявлений, некоторые из которых были приняты в штыки тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В результате стычек и пикировок Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Политик был вынужден покинуть страну, но в сентябре 2017 года он сделал попытку пробраться на Украину через польскую границу. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял решение вернуть политику украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что будет участвовать в выборах от партии «Рух новых сил Михаила Саакашвили». Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.