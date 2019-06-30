Американский эсминец направился в Черное море

08:20

США направили в Черное море эсминец "Карни" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.

Как пишет РИА Новости, это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".

Отмечается, что "Карни" уже начал переход Дарданелл.

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся первого июля, они будут проходить на море, суше в воздухе и под водой.

По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон президент Петр Порошенко подписал в марте.

Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".