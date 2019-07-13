«Русофобу голодного не понять»: Россию поливают грязью те, кто на этом наживаются за счет беднеющих соотечественников

Почему «зажравшиеся» политиканы готовы мочиться в «Боржоми» и петь матерные песенки о России, нарядившись в вышиванки?

Глава антироссийской и прозападной грузинской телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия сделал, мягко говоря, неадекватные критические заявления в адрес своих соотечественников, выступающих за сохранение экономических связей с Россией.

Ника Гварамия. Фото с сайта ambebi.ge

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? С..ть я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте в Украине. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Валите в Украину и продавайте там этот «Боржоми»» - цитирует Гварамию РИА «Новости».

После этого между совладельцами телеканала возникла дискуссия относительно дальнейшей судьбы топ-менеджера. Однако большинство из них поддержали позицию Гварамии и решили его не увольнять.

О чем свидетельствует данный инцидент?

Да о том, что русофобским представителям элит в постсоветских республиках глубоко плевать на своих обычных соотечественников.

За пару минут поиска в грузинском сегменте Интернета мы выяснили, что только официальная зарплата вышеупомянутого господина Гварамии доходит до 100 тыс. лари (порядка 35 тыс. долларов или 2,2 млн рублей в месяц). Это примерно сто среднемесячных грузинских зарплат.

Понятно, что с такими доходами Гварамия чувствует себя в небогатой стране очень неплохо. Это уже не говоря о том, что он является бывшим заместителем генерального прокурора, бывшим парламентарием, бывшим министром юстиции и действующим кумом самого Михаила Саакашвили. Можно предположить, что все это позволило Гварамии создать «жировую прослойку», предоставляющую возможность спокойно пересидеть сложные времена и безбедно жить практически в любой стране мира.

Россия сегодня занимает второе место во внешнеторговом обороте Грузии. На нее приходится 11,6% внешнеэкономической деятельности кавказского государства. В РФ продают ферросплавы, вино, минералку и медикаменты. Только с января по апрель текущего года Россия купила у Грузии товаров почти на полмиллиарда долларов. При этом Москва является для Тбилиси важнейшим поставщиком энергоносителей.

Кроме того, туристы из России «в сезон» формируют, по разным оценкам, от 4 до 9% валового внутреннего продукта Грузии.

И все это – несмотря на достаточно прохладные политические отношения между странами. Если бы Тбилиси полностью развернулся лицом к Москве, то поступления от РФ в грузинскую экономику, скорее всего, резко возросли бы.

Впрочем, даже сейчас полное сворачивание экономических связей ввергло бы экономику Грузии в состояние коллапса. Господину Гварамии на это, конечно, «помочиться». Как только в Грузии станет совсем плохо, он может спокойно улететь. Например, в Голландию – к кумовьям. Но вот абсолютное большинство грузин, живущих на 1000 лари в месяц, такой возможности лишены. Цинизм ситуации заключается в том, что Гварамия за деньги обычных грузин заставляет их ненавидеть ту самую Россию, которая их фактически кормит...

И грузинские русофобы – не уникальны.

Долларовые мультимиллионеры Петр Порошенко и Владимир Зеленский, зарабатывая очки в глазах Запада и решая своих вопросы с украинскими олигархами, шестой год учат украинцев ненавидеть Россию. За это время с Незалежной от нищеты, по данным киевского правительства, сбежали порядка 10 млн человек (в том числе, около 4 млн – в ту же самую Россию). Темпы чистого вымирания страны составляют свыше 200 тыс. человек в год. Курс доллара вырос в 3,5 раза. Экспорт по сравнению с 2013-ым годом обвалился на треть. Продолжается стремительная деиндустриализация экономики.

Понятно, что уровень и качество жизни Порошенко, Зеленского и их окружения растет, несмотря на все общенациональные беды. Уровень же жизни рядового украинца падает. Однако по телевизору ему рассказывают, что от выгодных экономических связей с Россией нужно отказаться, так как Россия – «плохая».

Похожий период переживала и Молдавия. Вот только количество ее граждан, прагматично оценивающих сложившуюся ситуацию, за последние годы выросло настолько, что позволило указать на дверь псевдопатриотическим деятелям, трансформирующим профессиональную русофобию в личное обогащение. Будем надеяться, что обычным жителям Украины и Грузии на это также рано или поздно хватит здравого смысла...

