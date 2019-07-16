Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

13:23

Украинские военные в Донбассе по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев, пытаясь применить новый вид вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова.

По его словам, на прошлой неделе военнослужащие из 35-й бригады ВСУ дважды использовали установки разминирования УР-77 по жилым районам города Докучаевска. Только благодаря их непрофессионализму удалось обойтись без жертв среди мирного населения.

Безсонов пояснил, что силовики запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса.

"В процессе полета отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести", — заявил представитель ДНР.

Украина с апреля 2014 года ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.

В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.