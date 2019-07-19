На Украине проходят обыски в компаниях, связанных с Порошенко

13:51

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в двух компаниях, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает РИА Новости, обыски проходят вспортклубе "Пятый элемент" и на предприятии "Автомобильная компания "Богдан Моторс". В НАБУ отметили, что разыскные мероприятия проходят в рамках расследования дела о растрате госбюджета в особо крупных размерах сотрудниками Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах.

Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы, а также конфискацию имущества и невозможность занимать госдолжности.

По версии следствия, должностные лица незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

По данным украинских СМИ, спортклуб "Пятый элемент", расположенный на Рыбальском полуострове в Киеве, принадлежит Порошенко и депутату Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

Что касается компании "Богдан Моторс", то Порошенко продал свою мажоритарную долю своему партнеру и топ-менеджеру Олегу Свинарчуку еще в 2009 году. Свинарчук, согласно журналистским расследованиям, входит в ближайшее окружение экс-президента.

Против Порошенко и его команды уже расследуется более десяти уголовных дел. По некоторым он проходит основным фигурантом, по части — свидетелем.

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, Игорь Гладковский (ранее носивший фамилию Свинарчук) и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Товар они якобы завозили с территории России контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.