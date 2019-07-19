Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

11:58

Киев готов начать обмен заключенными с руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова. Это было бы первым шагом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передает УНН.

«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков — моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять. <...> Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но я имею в виду, это не разменная монета», — сказал украинский лидер.

Заседание по делу руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского состоится 19 июля в Подольском суде в Киеве. В прошлый раз судьи даже не вышли из совещательной комнаты, из-за чего слушание дела было в очередной раз перенесено. Суду предстоит рассмотреть ходатайства по поводу изменения журналисту меры пресечения на ту, которая не связана с его содержанием за решеткой в СИЗО.

Ранее в Кремле заявили, что освобождение Вышинского может быть расценено в Москве как акт доброй воли со стороны Украины. Такое решение Киева может стать первым шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией, заявил по этому поводу Дмитрий Песков, официальный представитель президента России.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила российскому коллеге, что самым лучшим решением было бы одновременно освободить на Украине — Вышинского, а в России — Сенцова.

Мендель умолчала, что Вышинский удерживается Украиной с 15 мая 2018 года в статусе подозреваемого и суд никак не признает его вину, потому что Вышинский невиновен. А вот вина Олега Сенцова доказана и он отбывает наказание как преступник: осужденный планировал теракты в Крыму.