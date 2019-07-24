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Офис Зеленского потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

14:42 24.07.2019
Фото с сайта point.md
Фото с сайта point.md
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Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар.

Он приложил скан письма с подписью Андрея Богдана, пояснив, что документ попал к нему от его источников.

«Глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА (Киевской городской государственной администрации — прим.ред.). Началось», — написал журналист.

В частности в документе уточняется, что основанием для увольнения Кличко с поста столичного градоначальника является то, что в стране избран новый президент. А главы местных государственных администраций остаются на своем посту до истечения срока полномочий руководителя государства. После в ранге исполняющих обязанности они остаются на своих постах до переназначения или же уходят, если на их место ставят других руководителей.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делам о махинации с землей в Киеве. Уголовные производства открыли по заявлениями адвоката Марины Париновой. В первом случае мэра украинской столицы подозревают в незаконной передаче участка на проспекте Победы для строительства многоэтажного дома. А во производстве фигурирует договор об аренде земли на Ямской улице.

Сам Кличко назвал все заявления раздутой чушью и грязными манипуляциями СМИ, инициатором которых стал Андрей Портнов. Это бывший советник главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, который вернулся в страну после победы Владимира Зеленского. Кроме того, с его подачи против Порошенко завели 11 исполнительных производств.

Темы: Киев, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 20:05
Гость: Тренером Кличко быть может. А Зеленскому только в Ростов

Напрасно это он. Тем более, что по Киеву Зеленский уступил Пороху. Возненавидят.
24.07.2019, 19:19
Гость: личный опыт

Так его уволят с должности ККГА (правда, зачем непонятно), а мэр в Киеве даже своего аппарата (исполкома по-старому) не имеет. Так, фиктивная должность. Без полномочий и штатных сотрудников.
24.07.2019, 19:15
Гость: личный опыт

имитация бурной деятельности
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