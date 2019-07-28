В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии

15:14

Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили.

Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20–21 июня. Как рассказал адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, речь идет о ч. 1 и 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им), пишет РБК.

По словам защитника, формулировка обвинения состоит в том, что Окруашвили был среди тех, кто на митинге 20 июня призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.

Экс-министр и еще четыре человека, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента, были задержаны 25 июля.

Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004–2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.