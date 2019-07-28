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В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии

15:14 28.07.2019
Фото с сайта today.kz
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. 

Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20–21 июня. Как рассказал адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, речь идет о ч. 1 и 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им), пишет РБК.

По словам защитника, формулировка обвинения состоит в том, что Окруашвили был среди тех, кто на митинге 20 июня призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.

Экс-министр и еще четыре человека, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента, были задержаны 25 июля.

Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004–2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

Темы: Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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28.07.2019, 18:55
Гость: Сверху виднее

Грузинам в Грузии виднее. Но этот окруашвили ещё при саакашвили будучи министром засветился в нехороших делах. За что -то он должен ответить?
28.07.2019, 15:33
Гость: Титус

Это тот, который говорил, что россияне выпьют вино даже с мочой? Ну и пускай сидит.
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