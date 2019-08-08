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Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

21:11 8.08.2019
Фото с сайта news-front.info
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Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, пишут «Известия».

Переговоры прошли ранее в этот же день как в узком кругу, так и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также президент и патриарх посетили праздничный обед, который длился более часа.

По информации источников издания «ВВС News Украина», встреча и разговор прошли в «позитивном настроении». После визита Варфоломей с улыбкой и поцелуями провел Зеленского от патриархии до автомобиля.

Однако перед самой встречей между сторонами возникли разногласия. В частности, планировалось, что патриарх и украинский лидер подпишут совместное заявление — это подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Собеседники издания утверждают, что в последний момент стороны не поняли друг друга и в команде главы государства отказались подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИДом. Заявление в основном касалось экологической тематики — Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Источники не смогли объяснить, почему офису Зеленского не понравился документ.

Впоследствии офис украинского президента обнародовал короткий релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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