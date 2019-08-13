Трамп прокомментировал взрыв под Северодвинском

10:32

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - приводит его слова РИА Новости.

В американской разведке подозревают, что недалеко от Неноксы взорвался прототип крылатой ракеты "Буревестник", которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. В Минобороны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Взрыв на полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел 8 августа. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Они посмертно награждены орденами Мужества.

