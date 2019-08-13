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Трамп прокомментировал взрыв под Северодвинском

10:32 13.08.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - приводит его слова РИА Новости.

В американской разведке подозревают, что недалеко от Неноксы взорвался прототип крылатой ракеты "Буревестник", которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. В Минобороны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Взрыв на полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел 8 августа. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Они посмертно награждены орденами Мужества.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.08.2019, 15:55
Гость: blog2038,.

Ваша техника забила радиацией Двинскую Губу и теперь там ни рыбу ловить ни жить небозможно и похоже, что надолго.
.
Наша техника такие вещи не делает.
13.08.2019, 15:48
Гость: blog2038,.

"В том, что это было самоубийство, усомнился даже генпрокурор США"
---
Барр этого не утверждал.
.
Засследование пока идёт о тюремном головотяпстве - каким образом получилось так, что потенциальный самоубийца оказался без присмотра.
.
Может что-то и всплывёт позже, но пока никто из официальных лиц на это даже не намекает.
13.08.2019, 15:05
Гость: anton

Никого в России Чернобыль ничему не научил.Эвакуация населения поселка должна была быть проведена в день аварии ,а не сегодня.Страх перед вождями не даёт смелости подумать о населении всей властной цепочке построеной вертикали.До байкера дошло на 8й день.
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