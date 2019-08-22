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МИД КНДР заявил об угрозе холодной войны из-за поставок США Сеулу F-35

07:31 22.08.2019
Самолеты F-35A
Фото с сайта wikipedia.org
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Северная Корея не заинтересована в диалоге в условиях военных угроз со стороны Южной Кореи и Соединенных Штатов, их действия провоцируют новую холодную войну, заявил пресс-секретарь МИДа КНДР, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что одним из военных действий, угрожающих, по мнению Пхеньяна, миру на Корейском полуострове, является получение Сеулом истребителей-невидимок F-35A из США вскоре после окончания совместных военных учений.

Северокорейское внешнеполитическое ведомство считает, что поставка "новейшего смертоносного оборудования" является серьезной провокацией и демонстрирует "лицемерие и двуличие южнокорейских властей".

В МИД КНДР предупредили, что совместные с США военные учения и наращивание вооружения Республикой Корея вынуждают Пхеньян уделять больше внимания укреплению собственной обороны.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заключил пресс-секретарь МИД Северной Кореи.

Заявление появилось на следующий день после того, как в Южную Корею прибыли еще два истребителя F-35A. В результате общее число американских истребителей-невидимок в составе южнокорейских ВВС достигло шести.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель.

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 11:46
Гость: D.D.

понятно
об луччем друге всех бессменных/наследственных всенародноизбранных лидерофф наций либо хорошо, либо низзя
короли с бубенцами, ага
22.08.2019, 10:57
Гость: Иван Иваныч

Банальная ситуация. Казалось бы чего проще: мы с китайцами должны должны поставить свои истребители 5 поколения северокорейцам. Они свой и мы свой. По паре, с инструкторами. Как жест.
Нет. Все будут заглядывать в ж..... американцам, включая великий Китай. Противно.
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