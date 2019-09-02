Петр Порошенко нашел новую работу в Раде

22:00

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом, пишут «Ведомости».

Лидер партии «Батькивщина», согласно данным на сайте Рады, стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия – членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Порошенко ранее уже был депутатом в Раде третьего, четвертого, пятого и седьмого созывов.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Партия Порошенко набрала 8,1%. У нее 25 мест в парламенте. Большинство – 254 места – получила партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

