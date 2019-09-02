]]>
]]>
Главная В мире Новости

Петр Порошенко нашел новую работу в Раде

22:00 2.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом, пишут «Ведомости»

Лидер партии «Батькивщина», согласно данным на сайте Рады, стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия – членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Порошенко ранее уже был депутатом в Раде третьего, четвертого, пятого и седьмого созывов.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Партия Порошенко набрала 8,1%. У нее 25 мест в парламенте. Большинство – 254 места – получила партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
 

Темы: Украина, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2019, 07:37
Гость: ликбез

Согласен с Вашим замечанием. Многие россияне, прочитавшие эту новость, не знают фамилию лидера этой партии.
P.S.:
Голосовавшим на выборах в парламент выдали 2 бюллетеня - список партий один для всех и список по одномандатным округам (199 округов). "Сухой остаток":
1."Слуга народа" (лидер В. Зеленский) - 254.
2. Самовыдвиженцы - 46.
3. Коалиция "Оппозиционная платформа" (лидер Виктор Медведчук) и "За жизнь" ( лидер Вадим Рабинович, он же президент Всеукраинского еврейского конгресса) - 43.
4. "Батькивщина" - 26."
5. "Европейская солидарность" (лидер Петро Порошенко) - 25.
6. Партия "Голос" (лидер С. Вакарчук, он же лидер группы "Океан Эльзы" - 20.
7. От партий, не преодолевших барьер 5% - 4.
P.P.S:
Согласно ныне действующей Конституции Украины, для принятия законов и других решений, находящихся в пределах компетенции Рады, необходимо получить 225 + 1 голос. Для преодоления вето президента - 300 голосов.
02.09.2019, 23:27
Гость: Лидер партии «Батькивщина»

Что означает это для рядового россиянина? Неужели нельзя без выпендросов - просто Ю. Тимошенко. Или вы только для Украины пишете?
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.