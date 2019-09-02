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Премьер-министр Грузии заявил о своей отставке

12:34 2.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе», — объяснил Бахтадзе свое решение.

Премьер-министр добавил, что стране необходимы новые лица в политике. «Проблемы, стоящие перед страной, настолько серьезны, что мы не имеем права иметь негативную повестку дня и политически поляризованную обстановку в стране», — отметил он, добавив, что Грузия не может позволить сложиться такой ситуации, от которой может выиграть «страна-оккупант».

Он также поблагодарил основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и правительство за сотрудничество и поддержку. Политик отметил, что останется в составе партии.

Согласно закону, с уходом главы Кабмина правительство должно сложить свои полномочия. Министры продолжат работу до объявления нового состава кабинета министров.

По новой конституции страны в течение двух недель с момента сложения премьера своих полномочий парламент должен одобрить претендента на его пост, а также его правительственную программу и новый состав Кабмина.

Бахтадзе занимал должность премьер-министра с июня 2018 года. Он стал четвертым главой Кабмина Грузии с 2012 года. До этого был также министром финансов Грузии.

Темы: Грузия, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 14:45
Гость: Алексу

Вы не поняли. Под словами"страна-окупант", имелось ввиду СШП)))
02.09.2019, 14:03
Гость: Alex202

" Грузия не может позволить сложиться такой ситуации, от которой может выиграть «страна-оккупант»
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Т.е. я так понимаю что скандал там устроила тоже Россия? Какое однако вездесущее государство! А у премьера дома, все нормально? Может проблемы какие? Потому как мы уже знаем кто эти проблемы ему устроил.
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