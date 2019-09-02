Премьер-министр Грузии заявил о своей отставке

12:34

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе», — объяснил Бахтадзе свое решение.

Премьер-министр добавил, что стране необходимы новые лица в политике. «Проблемы, стоящие перед страной, настолько серьезны, что мы не имеем права иметь негативную повестку дня и политически поляризованную обстановку в стране», — отметил он, добавив, что Грузия не может позволить сложиться такой ситуации, от которой может выиграть «страна-оккупант».

Он также поблагодарил основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и правительство за сотрудничество и поддержку. Политик отметил, что останется в составе партии.

Согласно закону, с уходом главы Кабмина правительство должно сложить свои полномочия. Министры продолжат работу до объявления нового состава кабинета министров.

По новой конституции страны в течение двух недель с момента сложения премьера своих полномочий парламент должен одобрить претендента на его пост, а также его правительственную программу и новый состав Кабмина.

Бахтадзе занимал должность премьер-министра с июня 2018 года. Он стал четвертым главой Кабмина Грузии с 2012 года. До этого был также министром финансов Грузии.