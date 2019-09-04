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Россия и Индия договорились о сотрудничестве в торговой и военной сферах

11:46 4.09.2019
Владимир Путин
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Индии и России удалось согласовать пакет двусторонних документов о сотрудничестве, пишет РИА Новости.

Уточняется, что достигнутые договорённости коснутся военно-технической и торгово-инвестиционной сфер. Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в области промышленности, культуры и образования.

«Мы, как и договорились, примем сегодня комплексное совместное заявление в честь доверия и партнерства к новым вершинам сотрудничества, в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию», — подчеркнул российский лидер.

По его мнению, позиции обоих государств «близки» по многим ключевым международным вопросам.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4 — 6 сентября.

Темы: Международная политика, Международные отношения, Международные соглашения и дипломатия
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