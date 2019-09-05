Киевский суд освободил свидетеля из ДНР по делу о сбитом Boeing Цемаха

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Киевский апелляционный суд отменил арест фигуранта по делу сбитого в Донбассе MH17 Владимира Цемаха. Его освободили из-под стражи в зале суда, пишет РБК.

Цемах, который является экс-командиром противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики, был задержан в конце июня и арестован в июле. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер.

Дочь Цемаха Мария тогда описала обстоятельства задержания отца: 27 июня она вернулась с работы в Снежное и увидела в доме кровь и следы борьбы. Вечером следующего дня адвокат сообщил им, что Цемаха задержали и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Мария заявляла, что отца пытаются привлечь к делу о крушении лайнера. Тем не менее она заметила, что Boeing был сбит в июле 2014 года, когда ее отец «не был ключевой фигурой».

30 августа основатель расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемаха включили в список на обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Нидерландская прокуратура просила украинские власти не передавать российской стороне «ценного свидетеля» Владимира Цемаха.