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Киевский суд освободил свидетеля из ДНР по делу о сбитом Boeing Цемаха

14:01 5.09.2019
Владимир Цемах. Фото из соцсети
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Киевский апелляционный суд отменил арест фигуранта по делу сбитого в Донбассе MH17 Владимира Цемаха. Его освободили из-под стражи в зале суда, пишет РБК

Цемах, который является экс-командиром противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики, был задержан в конце июня и арестован в июле. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер.

Дочь Цемаха Мария тогда описала обстоятельства задержания отца: 27 июня она вернулась с работы в Снежное и увидела в доме кровь и следы борьбы. Вечером следующего дня адвокат сообщил им, что Цемаха задержали и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Мария заявляла, что отца пытаются привлечь к делу о крушении лайнера. Тем не менее она заметила, что Boeing был сбит в июле 2014 года, когда ее отец «не был ключевой фигурой».

30 августа основатель расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемаха включили в список на обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Нидерландская прокуратура просила украинские власти не передавать российской стороне «ценного свидетеля» Владимира Цемаха.

Темы: Украина, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 20:23
Гость: Вообще-то

не освободили, а отпустили под личное обязательство. Он остаётся под следствием. Но всем понятно, что речь идёт о требовании кремля выдать этого непосредственного участника уничтожения борта МН 17. Только тогда дадут добро на обмен тех украинцев, которых держат в российских тюрьмах. Кроме того, сегодня также выпустили ещё одного предателя, который сидел за работу на ГРУ гш рф.
05.09.2019, 17:06
Гость: Украинский парадокс

свидетели исчезают, а главный исполнитель освобождается.
05.09.2019, 15:19
Гость: Хм

Это очень-очень-очень НЕПРАВИЛЬНО. Зло должно быть наказуемо.Иначе НЕЛЬЗЯ.
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