CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России

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В 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа.

По словам одного из собеседников телекомпании, решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп и его администрация «неоднократно неправильно обращались c секретными разведданными» и могли способствовать разоблачению шпиона.

Отмечается, что операцию решили провести вскоре после встречи Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла России в США. В ходе встречи, которая прошла в мае 2017 года в Белом доме, стороны обсудили предоставленные израильской разведкой секретные данные, касающейся деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.

CNN указывает, что эта информация не имела отношения к вывозу агента из России, однако тот факт, что Трамп раскрыл их Лаврову и Кисляку, стал поводом для сотрудников разведки обсудить вопрос о потенциальной опасности разоблачения источников информации, пишет РБК.

Через несколько недель после того, как было принято решение вывезти осведомителя из России, Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге провел встречу тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным, а затем изъял записи переводчика. Это также вызвало опасения сотрудников разведки.

Как пишет CNN, о существовании агента знало ограниченное число сотрудников правительства США и спецслужб. По словам одного из собеседников, этому агенту не было «равной альтернативы».

Тот факт, что США забрали из России высокопоставленного шпиона, означает, что Штаты остались без одного из ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и планах российского президента в то время, как напряженность между двумя странами росла.

Подробности и обстоятельства отзыва агента CNN не указывает из опасений, что его могут идентифицировать.