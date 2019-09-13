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В банке Порошенко проводятся обыски

15:45 13.09.2019
Фото с сайта securityconference.de
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Международном инвестиционном банке в рамках досудебного расследования дела о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бюро.

В мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о преступлениях, которые якобы совершили Порошенко и люди из его окружения.

По его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе «Кузни на Рыбальском».

Позднее директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова, в котором речь идет о совершении «определенных экономических преступлений, которые связаны с «Ленинской кузней» (ныне - «Кузня на Рыбальском»).

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях «Кузня на Рыбальском» и телеканале «Прямой».

«Фабула - отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов», - пояснил Портнов.

25 июля Порошенко на допросе в ГБР уже давал пояснения в рамках расследования.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» (Киев).

АО «Международный инвестиционный банк» зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 17:50
Гость: в Незалежной и в Московии:

В отставке Петро медным тазом накрылся...
Барух же в РФ Вальдемаром не слился, -
Напротив, как раз президентом страны
Гарантии были Баруху даны!
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