Путин предложил Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может закупить у России средства защиты, чтобы обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры от атак, подобных тем, каким нефтяные предприятия страны подверглись 14 сентября, пишет "Интерфакс".

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвященного урегулированию ситуации в Сирии.

По словам Путина, "они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии". В ответ на уточняющий вопрос одного из своих коллег, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, президент России заметил: "Пусть выбирают".

Сегодня Владимир Путин принял участие в Пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани были рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.