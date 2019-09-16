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Путин предложил Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

21:39 16.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может закупить у России средства защиты, чтобы обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры от атак, подобных тем, каким нефтяные предприятия страны подверглись 14 сентября, пишет "Интерфакс".

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвященного урегулированию ситуации в Сирии.

По словам Путина, "они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии". В ответ на уточняющий вопрос одного из своих коллег, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, президент России заметил: "Пусть выбирают".

Сегодня Владимир Путин принял участие в Пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани были рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Темы: Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 08:54
Гость: Предлагаю

продать Саудовской Аравии царь-бомбу!
17.09.2019, 08:29
Гость: Ответ

Кремль Иран мягко говоря обманул с поставками С-300, (году в 2009-10)поедоплату у Ирану взяли, а С-300, не поставили.
Кремль заинтересован в высоких ценах на нефть, вот и спешат делать предложения,чтоб запылал весь Ближний Восток.
17.09.2019, 03:34
Гость: Геоцентр

Слабоумие демонстрируешь тЫ. Система ПВО строится эшелонами. Саудовская Аравия может себе такое позволить. Предложение очень даже своевременное. Изготавливается комплекс под заказ. Пока можно сдать в аренду вместе с экипажкми.
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