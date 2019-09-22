Освобождены все захваченные в Камеруне российские моряки

12:15

Трое моряков, захваченные пиратами у берегов Камеруна, были освобождены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

По его словам, все моряки живы и здоровы.

15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Было похищено восемь человек, в том числе трое россиян - старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.

По словам собеседника агентства, на родину моряки могут вернуться уже на следующей неделе.