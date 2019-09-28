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В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту

12:12 28.09.2019

В южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне Stolt Groenland, перевозившее нефтепродукты, произошел взрыв, после чего начался пожар. сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Yonhap News.

На борту судна, шедшего под флагом Каймановых островов, находились 25 человек, все они эвакуированы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на список членов экипажа корабля, среди них — 10 россиян или украинцев, в том числе и капитан. Агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей сообщило, что среди членов экипажа — граждане России и Филиппин.

По данным местных властей, пострадали не менее девяти человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Темы: Южная Корея, Происшествия в мире, Судоходство
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