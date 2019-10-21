СМИ узнали о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit

07:55

Европейский союз готов перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС вплоть до февраля, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Это, как отмечает издание, может произойти в том случае, если британские депутаты вновь проголосуют против соглашения по Brexit, достигнутого на этой неделе премьером Борисом Джонсоном с ЕС. При этом если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть Евросоюз уже в текущем году.

В то же время, если Джонсон столкнется с "серьезными проблемами" вроде нового референдума, то ЕС может отложить выход Великобритании из ЕС вплоть до июня 2020 года.

В минувшую субботу Палата Общин парламента Великобритании потребовала от Джонсона направить в ЕС запрос об очередной отсрочке Brexit. Депутаты должны были проголосовать по новому соглашению о выходе страны из ЕС, достигнутому британским премьером на этой неделе, однако основное голосование не состоялось.

В свою очередь британский премьер после голосования заявил, что просить о новой отсрочке не намерен, и заверил, что успеет подготовить необходимое для выхода из ЕС законодательство до нынешнего дедлайна - 31 октября.

17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit. Согласно сделке Джонсона, между Северной Ирландией (часть Великобритании) и остальной британской территорией появится таможенная граница. Это было сделано, чтобы избежать резкого появления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. По мнению части британской оппозиции, новое соглашение оказалось даже хуже предыдущего, достигнутого предшественницей Джонсона на посту премьера Терезой Мэй.