СМИ узнали о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit
Европейский союз готов перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС вплоть до февраля, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
Это, как отмечает издание, может произойти в том случае, если британские депутаты вновь проголосуют против соглашения по Brexit, достигнутого на этой неделе премьером Борисом Джонсоном с ЕС. При этом если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть Евросоюз уже в текущем году.
В то же время, если Джонсон столкнется с "серьезными проблемами" вроде нового референдума, то ЕС может отложить выход Великобритании из ЕС вплоть до июня 2020 года.
В минувшую субботу Палата Общин парламента Великобритании потребовала от Джонсона направить в ЕС запрос об очередной отсрочке Brexit. Депутаты должны были проголосовать по новому соглашению о выходе страны из ЕС, достигнутому британским премьером на этой неделе, однако основное голосование не состоялось.
В свою очередь британский премьер после голосования заявил, что просить о новой отсрочке не намерен, и заверил, что успеет подготовить необходимое для выхода из ЕС законодательство до нынешнего дедлайна - 31 октября.
17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit. Согласно сделке Джонсона, между Северной Ирландией (часть Великобритании) и остальной британской территорией появится таможенная граница. Это было сделано, чтобы избежать резкого появления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. По мнению части британской оппозиции, новое соглашение оказалось даже хуже предыдущего, достигнутого предшественницей Джонсона на посту премьера Терезой Мэй.