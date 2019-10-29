Ключевые выводы по итогам окончательного разгрома ИГ*

Трамп не производит впечатления безответственного популиста: предводитель террористов Абу-Бакр Аль-Багдади, скорее всего, действительно мёртв



Абу Бакр аль-Багдади. Стоп-кадр из видео

В отличие от многочисленных скептиков, я склонен считать официальные заявления президента США Д.Трампа и американского командования правдивыми. Скорее всего, предводитель Исламского государства* «халиф» Абу-Бакр Аль-Багдади действительно мёртв и никаких весомых опровержений слов американских официальных лиц ни от кого не последует. Ни сейчас, ни в будущем.

Трамп не производит впечатления безответственного популиста, минутного пиара ради рискующего подставиться под унизительное и позорное разоблачение. Подобный промах в условиях острой конфронтации внутри страны был бы для него сродни политическому самострелу. Потому и нам разумнее и логичнее исходить из того, что Аль-Багдади уничтожен.

Это, безусловно, важное событие, к оценке которого необходимо подходить со всей серьёзностью.

Гибель «халифа» есть все основания расценивать как логическое завершение зловещего ИГИЛовского* проекта, который за относительно короткий срок оказался не только разгромлен в военном отношении, но и обезглавлен физически.

Никаких новых «халифов» в ближайшем будущем в мире не предвидится, да и территория, на которой исламские радикалы могли бы попытаться возродить халифат, на данный момент отсутствует. Человеконенавистнический ИГ* уничтожен – и это факт.

Его разгром даёт нам основания для нескольких важных выводов.

Во-первых, военное поражение ИГ* ещё раз всем убедительно продемонстрировало, что война в современном мире принципиально ничем не отличается от войн прошлого. Победу в ней по-прежнему одерживает тот, кто лучше и современнее вооружён, оснащён и организован.

Ни пресловутая пассионарность, ни накалённый фанатизм, ни приток многочисленных добровольцев, ни всем очевидная моральная (а зачастую и организационно-финансовая) поддержка весомой части мировой уммы не стали решающими аргументами в пользу ИГ*. Исход войны в XXI веке зависит всё от тех же факторов, что предопределяли успех прежде: от качества и современности вооружений, от мощи военной промышленности, от развитости систем управления, от уровня организованности сражающихся сторон.

Главные противники ИГ* (коалиция западных стран и Россия) в военном, промышленном и организационном отношении оказались в разы современнее и мощнее исламских радикалов. Они превосходили их на порядки. Не помогли исламистам ни фанатики на «шахид-мобилях», ни организация «диффузного джихада» в европейских столицах.

Война закончилась тем, чем и должна была закончиться – победой более сильного.

Как показала жизнь, шахидизм, даже массовый – не панацея от противника, оснащённого крылатыми ракетами и стратегическими бомбардировщиками Моральный дух, безусловно, не стоит недооценивать, но и сводить всё к нему тоже не стоит.

Военная история доказывала неоднократно, что моральный дух, бесстрашие, фанатизм способен выступить в качестве реального фактора победы лишь в том случае, когда военно-промышленный и организационный потенциал воющих сторон в целом сопоставим.

Однако ИГ*, провозгласившее возвращение раннесредневековых порядков в качестве своей главной цели, предсказуемо оказалось уязвимым тогда, когда его неприятелем оказалось не очередное рыхлое и подверженное внутренней деструкции государство исламского мира, а противник иной природы.

Средневековые варвары, возводящее собственное варварство в абсолют, по-прежнему не в состоянии сопротивляться военной машине «цивилизованного мира», который победил их без какого-либо ощутимого напряжения для себя, без намёка на мобилизацию.

Россию, внёсшую ощутимый вклад в ликвидацию ИГ*, в данном случае на полном основании следует отнести именно к цивилизованному миру, причём на этот раз без всяких кавычек. Россия действительно цивилизованнее и – как следствие – организованнее, сильнее и умнее исламских боевиков.

Во-вторых, нельзя не отметить того важного факта, что ставка руководства ИГ* на зверство (и соответственно на откровенное расчеловечивание своих адептов и самих себя) провалилась. Массовые и жестокие казни, регулярно транслируемые через Интернет на весь мир в качестве кровавых «реалити-шоу», разумеется, способствовали тому, что под чёрное знамя халифатчиков начал обильно стекаться разномастный сброд, в том числе и не из числа «этнических мусульман».

Но зато всех остальных, за исключением именно что сброда, подобные зверства настроили тотально против ИГ*, вызвав не столько страх к нему, сколько острую ненависть и желание с ним покончить.

В показном зверстве заключалось своего рода новаторство ИГ*, распалившего типичную для исламских фанатиков жестокость до поистине жутких мистерий крови. Однако войну в итоге выиграл не тот, кто более свиреп, а тот, кто более развит. Данный русскими артистами концерт классической музыки в древнем амфитеатре Пальмиры был поистине метафизическим ответом садистам-халифатчикам.

В-третьих, с поражением ИГ* оказался изрядно подразвеян усиленно нагнетаемый рядом политологов и экспертов страх перед миром ислама как перед грозной, готовой смести всё и всех силой.

История становления, возвышения и гибели ИГ* (равно как и аналогичные ей истории прежних радикальных исламских группировок) начисто разрушает насаждаемый некоторыми деятелями образ исламского мира как реальной альтернативы «кяферскому» миру пороков (к которому они склонны причислять и Россию).

Жизнь показала, что само это противопоставление (морально распущенный и потому обречённый Запад – морально строгий и потому неизбежно подомнущий его под себя Восток) глубоко ложно.

На деле мусульманский Восток уже пару десятилетий охвачен кризисом гораздо более глубоким и тяжким, чем кризис Запада. Деструкция государства светского типа и неизбежно следующая за ним деструкция общества, ведущая к рождению на их обломках монстров наподобие ИГ*, свидетельствуют о тяжелейшей болезни, поразившей исламский мир. Ожидать скорого исцеления от неё пока нет оснований.

Радикальный ислам – это своего рода социальный рак, проевший мировую умму изнутри почти насквозь, превративший мир ислама в нечто крайне болезненное и неустойчивое. Гигантской силы всплеск исламского радикализма на деле привёл не к усилению, а к многократному ослаблению исламского мира.

Разрушая собственные государства, превращая их в арену бесконечных междоусобиц и гражданских войн, исламские радикалы по сути сами распахнули врата в собственный мир для разнообразных иностранных коалиций. Так было в своё время в Афганистане, Судане, Ливии. Так произошло на наших глазах на Ближнем Востоке.

Миллионы наводнивших Запад беженцев и мигрантов едва ли можно расценивать как свидетельство усиления позиций мира ислама. Скорее, как ещё одно подтверждение его упадка.

Заметьте, не первый год СМИ пестрят статьями по поводу того, что «Талибан»**, «Аль-Каида»*** и теперь вот ИГ* сконструированы западными, американскими, прежде всего, спецслужбами и ими же управляемы.

Не желая углубляться в конспирологию, хочу заметить, что совершенно невозможно представить себе обратную картину: чтобы эксперты объясняли происхождение тех или иных политических сил на Западе происками спецслужб исламских стран. Сама постановка подобного вопроса выглядит абсурдной.

Агрессивная демография, на которую так любят ссылаться предсказатели исламского триумфа, играет двойственную роль.

Быстро прирастающее население исламских стран создаёт, в первую очередь, серьёзные перегрузки для них самих, вызывая в них социально-политическую турбулентность.

Именно она – полуграмотная, происходящая в большинстве своём из села молодёжь – становится главной социальной базой для идеологов халифата. А любая попытка начать строительство халифата на практике всегда приводила лишь к одному - к быстрому расшатыванию скроенных по европейским лекалам второй половины XX в. государственных конструкций стран исламского мира, к разжиганию в них смут.

Деградация, одичание, разруха, бесконечные войны – вот та реальность, которую несут миру ислама религиозные радикалы. Никакой победой над Западом тут пока не пахнет.

ИГ (ИГИЛ)* - запрещённая в России террористическая организация

Талибан** - запрещённая в России террористическая организация

Аль-Каида*** - запрещённая в России террористическая организация