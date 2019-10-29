Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом

15:31

Киев объявил о планах провести тактические учения в Херсонской области у границы с Крымом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины.

Мероприятия назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне "Ягорлык" в акватории Черного моря.

Согласно сообщению центра командования, учения будут сопровождаться боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов Бук М1 и С-300ПТ. Также заявлены испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

Отмечается, что председателей местных сельсоветов предупредили о закрытии воздушного и морского пространства.