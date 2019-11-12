Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести в Казахстане личную встречу президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому , пишет "Интерфакс".

По мнению Назарбаева, в таких условиях Путин и Зеленский смогут быстрее договориться об урегулировании конфликта в Донбассе.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - в частности, заявил Назарбаев.

Он также рассказал, что есть предложения обсудить конфликт в Донбассе в "нормандском формате", привлечь к дискуссии США. Однако Назарбаев убежден, что проблема должна решаться исключительно "между двумя государствами, а не между всеми".

Как пишет агентство, со ссылкой на слова Назарбаева, Зеленский сказал, что согласен "на встречу тет-а-тет". Экс-президент Казахстана передал это Путину. "Теперь посмотрим", - добавил Назарбаев.

По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую "формулу Штайнмайера" — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы Штайнмайера и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в "нормандском формате".

Разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов. В Киеве назвали условием для начала процесса семидневное соблюдение режима тишины. Дата нормандского саммита еще не назначена.