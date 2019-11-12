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Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

11:12 12.11.2019
Нурсултан Назарбаев
Фото с сайта wikipedia.org
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести в Казахстане личную встречу президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому , пишет "Интерфакс".

По мнению Назарбаева, в таких условиях Путин и Зеленский смогут быстрее договориться об урегулировании конфликта в Донбассе.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - в частности, заявил Назарбаев.

Он также рассказал, что есть предложения обсудить конфликт в Донбассе в "нормандском формате", привлечь к дискуссии США. Однако Назарбаев убежден, что проблема должна решаться исключительно "между двумя государствами, а не между всеми".

Как пишет агентство, со ссылкой на слова Назарбаева, Зеленский сказал, что согласен "на встречу тет-а-тет". Экс-президент Казахстана передал это Путину. "Теперь посмотрим", - добавил Назарбаев.

По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую "формулу Штайнмайера" — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы Штайнмайера и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в "нормандском формате".

Разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов. В Киеве назвали условием для начала процесса семидневное соблюдение режима тишины. Дата нормандского саммита еще не назначена.

Темы: Казахстан, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 14:20
Гость: договариваться с кем?

и о чем? Зеленский не выполнил ни одного условия по Штайнмайеру. Его хитро...ть заметна уже всем.
12.11.2019, 13:55
Гость: А зачем нужны посредники

Если , скажем, Зеленский очень хотел этой встречи , то мог сам позвонить и договориться об этой встрече. Поэтому лично у меня нет однозначного мнения по этому вопросу ... ,тем более четверка в Минске долго искали пути выхода кризиса на Украине , но воз и поныне там , а отвод войск, всего то, на километр,только километра этого мало, хотя и важен он , как некий шажочек к миру ( правда отводы были и раньше, только украинцы первыми нарушали это хрупкое перемирие и продолжали обстреливать мирное население... Как сложится на сей раз - поживем , увидим. Поэтому надо очень хотеть мира , особенно, на Украине, а потом уже думать о личных встречах на высшем уровне. Да и о чем договариваться с Зеленским - не о возврате же Крыма назад, а войск наших в Донбассе нет , а были бы они там , то все было бы иначе , ведь в Крыму не стреляют по мирным жителям ...
12.11.2019, 13:37
Гость: Русский

...бандеровец, НЕ правильно гутаришь.
Как раз твоему зеленьському очень важна встреча с ВВП .Потому что, без встречи с ВВП, твоей хохло-през остается НЕ рукопожатным . Ибо только РУССКИЙ Царь может разрешить зеленьскому, как представителю нищей украины, ..войти в предбанник встречи Мировых Лидеров и там ..скромно постоять,ожидаю аудиенции у его ВЫСОЧЕСТВА Сего Мира.
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