Ассанж против системы: Запад не желает жить по тем правилам, которые навязывает остальным

Австралийского правдолюба предали, а теперь пытают, чтобы побыстрее от него избавиться?

Согласно целому ряду свидетельств, человек, еще несколько лет назад заставлявший трепетать в ужасе правительства ведущих западных государств, находится не в лучшем состоянии и может умереть в тюрьме, не дождавшись решения по своему делу...



Джулиан Ассанж Фото с сайта wikipedia.org

Об издевательствах над журналистом сообщили сразу несколько источников. Так, отец Ассанжа Джон Шиптон, посетив узника британского «правосудия», заявил о том, что его сын сталкивается за решеткой с физическими и психологическими страданиями. А также – что ему может грозить смерть.

Тревогу бьют и в ООН. Слова отца Ассанжа подтвердил и независимый эксперт Организации объединенных наций по правам человека Нильс Мельцер. По его словам, журналист подвергается «психологическим пыткам», в результате которых с трудом вспоминает даже свое имя и дату рождения.

«Если Великобритания не изменит срочно курс и не облегчит эту бесчеловечную ситуацию, продолжающееся подвергание Ассанжа произволу и злоупотреблениям может вскоре привести к его гибели», — цитирует эксперта The American Conservative.

Возмущен происходящим и бывший британский дипломат Крейг Мюррей. Он подчеркну, что Ассанж демонстрирует поведение, характерное для жертв пыток. И что его интеллектуальное состояние сегодня внушает опасения. «Один из величайших журналистов и самых важных диссидентов нашего времени на глазах у нас замучен до смерти государством. Видеть, что мой друг, самый проницательный человек, самый острый мыслитель, которого я когда-либо знал, впадал в состояние беспорядочного и бессвязного крушения, было невыносимымо», — отметил он.

О том, что Ассанж был подвергнут пыткам, рассказывала недавно и одна из его звездных «поклонниц» - Памела Андерсон. Она заметила, что Ассанж держится, как супергерой, но ему все равно очень тяжело. Также она обратилась за помощью Ассанжу к австралийским политикам, являющимся его соотечественниками. Однако те пока что явно не спешат на помощь попавшему в беду земляку.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист и представитель хакерских группировок. Его первые, далеко не всегда удачные, «пробы пера» на обоих поприщах относятся к концу XIX –началу ХХ века. Однако всемирную известность он обрел уже в XXI столетии, опубликовав документы о массовых военных преступлениях США в зонах боевых действий – в частности, в Афганистане и Ираке.

Но на фоне обнародования Ассанжем документов об американских массовых преступления в Швеции против журналиста были выдвинуты обвинения в сексуальных преступлениях, основанные на том, что у него была добровольная сексуальная связь с женщинами... без использования презерватива. Несмотря на всю странность обвинений и совпадение их по времени с «разоблачительством» Ассанжа, журналист был подан в розыск Интерпола.

В 2011 году британский суд принял решение о его экстрадиции в Швецию, а апелляции Ассанж проиграл. В итоге ему не оставалось ничего иного, как спрятаться от преследователей в эквадорском посольстве. И провести в нем затем 7 лет. Все финансовые инструменты, которые использовались в проекте Ассанжа WikiLeaks, вскоре были заблокированы по просьбе правительства США. В 2015 году были исчерпаны сроки по большинству «сексуальных» обвинений. Последние должны были прекратиться в 2020 году.

Казалось, ждать оставалось недолго. Однако обвинения против Ассанжа выдвинули и США. Причем, сразу по 17 пунктам, предполагающим по совокупности 180 лет лишения свободы. Одно из ключевых - публикация секретных документов, которая, по мнению основателя WikiLeaks, защищена поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Кроме того, в Эквадоре поменялась власть. На смену Рафаэлю Корреа пришел его бывший заместитель Ленин Морено, сразу же взявший курс на сближение с Вашингтоном. Он лишил Ассанжа под формальным поводом эквадорского гражданства, а затем решил бросить его на растерзание западному «правосудию», заручившись призрачными заверениями британской стороны в том, что журналиста якобы не планируют экстрадировать в Соединенные Штаты.

Британская Фемида приговорила журналиста к 50 неделям тюрьмы за «бегство» из-под залога в посольство Эквадора и теперь, несмотря на все предыдущие заявления, решает, передавать Ассанжа ФБР или нет.

Учитывая то, что сама процедура экстрадиции в Великобритании достаточно сложная, а вся переписка по ней ведется в бумажном виде, решение по вопросу может затянуться достаточно надолго – как минимум до 2020 года. И у официального Лондона в этом смысле появилась необычная возможность. Если Ассанж не доживет до решения, сложнейшую дилемму можно будет снять саму собой. Ведь сейчас на Британию с одной стороны давят США, а с другой – многочисленные правозащитники. Невыдача чревата проблемами с главным союзником, а выдача – тем, что заявления британского государства станут оценивать не дороже мусора на помойке.

Что именно происходит с Ассанжем сейчас – не ясно. Но его внешний вид и психологическое состояние указывают на то, что приходится ему тяжело, поэтому родные, близкие и правозащитники, похоже, недалеки от истины.

Западные страны очень долго учили всех вокруг соблюдать права человека. Но британские или американские чиновники быстро забывают об этом, когда дело касается их прагматических интересов. Жизнь, здоровье и достоинство конкретных людей ничего не значат, когда речь заходит о больших деньгах или потребностях военной машины НАТО.

Вот только не задумываются ли в Лондоне и Вашингтоне над тем, что рано или поздно другие страны точно так же начнут относиться к их интересам и их сторонникам, как они относятся к правам попавших в их сети людей? Ведь их возможности не безграничны, и, что самое главное, не бесконечны...