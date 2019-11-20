Эксперт прокомментировал обстрел Израилем территории Сирии

19:49

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по военным объектам Ирана, затронув и опорные пункты правительственных войск Сирийской Арабской Республики. И только благодаря российским средствам ПВО нанесенный сирийской армии ущерб оказался незначительным.

По данным СМИ, самолеты израильских ВВС появились со стороны Голанских высот и Ливана. Сработавшие системы ПВО уничтожили большинство ракет армии Израиля.

Биньямин Нетаньяху попытался оправдать бомбардировку обстрелом Израиля иранскими вооруженными силами, при этом упустив тот факт, что часть ракет были направлены на войска Сирийской Арабской Республики.

Военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя данный инцидент, обратил внимание на то, что Израиль вел военные действия из Голанских высот, тем самым пытаясь легализовать признание Вашингтоном аннексии сирийской территории.

По мнению эксперта, Израиль действовал в Сирии значительно жёстче, если бы не поставленные Россией эффективные средства ПВО. Кошкин напомнил, что израильские летчики недавно пытались научиться «уходить» от ЗРК С-400 «Триумф». Военные стран НАТО «реально готовятся и отрабатывают приемы противодействия вооружению и боевой технике РФ».

В заключение Кошкин предположил, что «новый обстрел ЦАХАЛ окажется безнаказанным». В то время как акт агрессии Израиля нуждается в осуждении мировой общественностью, он «просто спишется на общую обстановку конфликтности на Ближнем Востоке».