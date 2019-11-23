Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

16:18

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, пишет РИА Новости со ссылкой на заявлене российского МИДа.

Как сообщает агентство, заседание состоялось 21 ноября. Оно носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов: статуса и порядка работы арбитража, а также правил процедуры.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", — прокомментровали в МИД.

Теперь же арбитраж будет сам определяться по "зависшим вопросам", в том числе о разделении процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

В ходе первого устанавливается, обладает ли арбитраж компетенцией рассматривать дело, а второй представляет собой разбирательство по существу. Российская сторона твердо и последовательно настаивает на необходимости такого разделения.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.