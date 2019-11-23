]]>
]]>
Главная В мире Новости

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

16:18 23.11.2019
Инцидент в Керченском проливе 2018
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, пишет РИА Новости со ссылкой на заявлене российского МИДа.

Как сообщает агентство, заседание состоялось 21 ноября. Оно носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов: статуса и порядка работы арбитража, а также правил процедуры.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", — прокомментровали в МИД.

Теперь же арбитраж будет сам определяться по "зависшим вопросам", в том числе о разделении процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

В ходе первого устанавливается, обладает ли арбитраж компетенцией рассматривать дело, а второй представляет собой разбирательство по существу. Российская сторона твердо и последовательно настаивает на необходимости такого разделения.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Темы: Инцидент в Керченском проливе
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2019, 00:50
Гость: Руцкому лопоухому

Что же ты милый кушать будешь,вентиль закроешь и денежек не будет? Наверное долго думал,если ещё есть чем?
24.11.2019, 00:48
Гость: Русскому

в продолжение.
Насколько, например, вас хватит платить регулярно дань Чечне, которая в реале вышла победителем из двух русско-чеченских воен?
24.11.2019, 00:16
Гость: Руцкому наемнику

Кто котлы устраивал,а кто 200-м поехал и дальше будут продолжать ехать. Моторллы,Гиви,Захарченко и прочая шалупонь имеют один и тот же конец!Почти 2 млн беженцев,а не было ваших отморозков-"добровольцев",люди бы до сих пор на Донбассе нормально жили! Рано или поздно все равно будете отвечать и за ваших "добровольцев", военную технику и т.д.
Все комментарии (30)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>