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Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

13:47 25.11.2019
Стоп-кадр из видео
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Эдуард Матюха, который три дня пробыл «народным мэром» города Горловка (ДНР), заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

На протяжении последних пяти лет он способствовал возникновению конфликтов между группами ополченцев, а о миссии не знала даже его супруга, рассказал Матюха в эфире телеканала ТСН.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий подтвердил, что «Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации».

Как заметил Матюха, упоминание того, что он был «народным мэром» и включен в базу «Миротворец», открыло ему «двери всюду» и сделало «героем на все две "республики».

Он отметил, что в будущем в ДНР и ЛНР могут провести референдум о присоединении их к России.

При этом депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Матюху «шутом гороховым», у которого не было допуска к гостайнам, весь вред, который он якобы нанес, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, «пока ему не дали по лапам».

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 16:26
Гость: Снур

Зачем кого-то давить ?мы ведь не сатрапы какие-то?таких пользовать надо,что и делается вполне успешно.
Как памперсы :)
25.11.2019, 15:16
Гость: Псевдоним

штирлиценко?
25.11.2019, 14:17
Гость: Контрразведчик

Gаdёныш, таких давить надо.
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