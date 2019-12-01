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Госдеп США выразил обеспокоенность российским законом об иноагентах

10:18 1.12.2019
Здание Госдепа США. Фото с сайта wikipedia.org
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США обеспокоены одобрением в России закона, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По ее словам, одобрение закона российским парламентом «может быть использовано для подавления голосов независимых людей».

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений, которые [глава российского МИДа Сергей] Лавров подтвердил на пресс-конференции ОБСЕ", — приводит слова Ортагус РБК.

В посольстве РФ в США призвали американские власти не вмешиваться во внутренние дела России. "После дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать своё мнение", цитирует заявление российского посольства "Интерфакс".

Согласно документу, иностранными агентами можно будет признавать лиц, которые участвуют в создании материалов СМИ-иноагентов либо распространяют их, а также получают имущество или деньги из-за рубежа. Закон также подразумевает, что признанные иноагентами СМИ должны будут учредить российское юридическое лицо в статусе иностранного агента, чтобы работать в стране.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.12.2019, 15:48
Гость: ***

Гайдар-Соломянский - Чубайс-Сагал и К* тоже от тудова.
01.12.2019, 15:36
Гость: Central Intelligence Agency

Истинная добродетель не нуждается в славе, что же касается молитв, то у аллаха есть много ангелов, извещающих его о благочестивых поступках... Если же ангелы ленивы и нерадивы и спят где-нибудь на мягких облаках, вместо того чтобы вести счет всем благочестивым и всем богохульным делам на земле, то молитвы ваши все равно не помогут, ибо аллах был бы просто глуп, если бы верил людям на слово, не требуя подтверждения от доверенных лиц.
01.12.2019, 15:24
Гость: Неравнодушный

В недрах Госдепа вывели новый подвид Homo sapiens(Человек разумный) - Человек "независимый"! Морган Ортагус метет языком как помелом, штампуя бессмысленность. Где она в природе таких "независимых людей" встречала это большой вопрос, загадка. Ясно одно наш закон должен очень больно отдавить любимый мозоль Госдепа. И поделом! Независимость независимостью, но пора и честь знать. Россия заинтересована в том, чтобы её граждане целиком и полностью зависели исключительно от Законов России и чтили традиции её предков.
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