Госдеп США выразил обеспокоенность российским законом об иноагентах

10:18

США обеспокоены одобрением в России закона, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По ее словам, одобрение закона российским парламентом «может быть использовано для подавления голосов независимых людей».

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений, которые [глава российского МИДа Сергей] Лавров подтвердил на пресс-конференции ОБСЕ", — приводит слова Ортагус РБК.

В посольстве РФ в США призвали американские власти не вмешиваться во внутренние дела России. "После дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать своё мнение", цитирует заявление российского посольства "Интерфакс".

Согласно документу, иностранными агентами можно будет признавать лиц, которые участвуют в создании материалов СМИ-иноагентов либо распространяют их, а также получают имущество или деньги из-за рубежа. Закон также подразумевает, что признанные иноагентами СМИ должны будут учредить российское юридическое лицо в статусе иностранного агента, чтобы работать в стране.