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Убийство боевика: в Германии ищут «российский след»

16:23 4.12.2019

Германия может ввести новые санкции против России, если полиции удастся доказать наличие «российского следа» в деле об убийстве бывшего чеченского полевого командира

 Зелимхан Хангошвили. Стоп-кадр из фильма BBC

Власти ФРГ могут ввести новые антироссийские санкции, если подтвердится «российский след» в деле об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Немецкая прокуратура склонна считать, что РФ причастна к убийству «чеченского повстанца», отметили собеседники издания. Дальнейшим ходом дела будет заниматься федеральный прокурор Германии.

Ранее издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве экс-боевика. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года. «Киллер на велосипеде» убил предпринимателя из Кабардино-Балкарии.

Утверждается, что власти РФ «могут покрывать убийцу», который также «с помощью влиятельных покровителей» смог раздобыть поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов» и пройти пограничный контроль.

Красиков-Соколов был занесен в базу Интерпола, сообщается в расследовании журналистов, однако сейчас в списке его нет. У Москвы же нет желания сотрудничать по этому поводу, добавляют расследователи.

Министерство иностранных дел России еще в начале сентября отвергло обвинения в покрывательстве предполагаемого убийцы. В МИДе призвали воздержаться от скорых выводов и назвали сообщения Der Spiegel «домыслами».

Кремль же до сих пор не располагает информацией по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких нет новых ответов. Мы абсолютно не в курсе этого происшествия; мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии, и мне нечего сказать — мы не располагаем никакой информацией», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

Подозрения в том, что Россия может иметь отношение к убийству бывшего боевика, Песков назвал «абсолютно беспочвенными». «Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», — заявил он (цитата по ТАСС).

Застреленный в берлинском парке Моабит 23 августа полевой командир Хангошвили — один из ближайших сподвижников одиозных лидеров чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Он командовал бандой из нескольких десятков ичкерийских боевиков.

Хангошвили, как считается, был предводителем банды, которая летом 2004 года участвовала в рейде боевиков в Ингушетию с территории Грузии. Его отряд долгое время скрывался в Панкисском ущелье.

Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое абхазской стороной. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются до 800 чеченских сепаратистов и около сотни иностранных наемников, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз боевиков.

Бывших полевых командиров и рядовых чеченских боевиков регулярно убивали в нулевых годах — уже после окончания обеих Чеченских кампаний. В основном убийства происходили за границей, где скрывались ичкерийцы.

В 2009 году бывший чеченский боевик Али Осаев, получивший вид на жительство в Турции, был убит у своего дома в стамбульском районе Зейтинбурну тремя выстрелами в голову из пистолета с глушителем.

В декабре 2008 года погиб отошедший от дел полевой командир Ислам Джанибеков. Тремя месяцами ранее также в Стамбуле был убит бывший боевик Гаджи Эдильсултанов.

В СМИ в то же время не исключали и «российского» следа во всех этих преступлениях, учитывая убийство в Вене 13 января бывшего охранника чеченского президента Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Попав на Запад, тот подал в Европейский суд по правам человека иск против России. В нем он обвинял Кадырова в использовании пыток, внесудебных казнях и похищениях заподозренных в нелояльности.

В сентябре 2009 года в Москве убит экс-депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев. Это произошло днем в центре Москвы, в двух шагах от дома правительства России. Киллеры настигли его машину и расстреляли через открытое окно бронированного «Мерседеса».

Братья Ямадаевы, в прошлом — полевые командиры ичкерийских сепаратистов, во время второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил и сыграли важную роль при взятии Гудермеса. После окончания активных боевых действий на основе боевых подразделений Ямадаевых был сформирован батальон «Восток».

В 2006 году 18 ноября в Москве на Ленинском проспекте был убит еще один бывший командир чеченской спецгруппы «Горец» 40-летний Мовлади Байсаров. Как заявлял тогда глава МВД Чечни Руслан Алханов, Байсаров был объявлен в розыск как фигурант дела о похищении и убийстве еще в 2004 году 10 человек из одной чеченской семьи. В феврале 2006 года группа «Горец» была расформирована, однако бойцы отказались сложить оружие. В ответ Рамзан Кадыров объявил их мятежниками.

Автор: Иван Апулеев

Темы: Россия, Германия, Происшествия в мире, Резонансные убийства и покушения в мире
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 23:23
Гость: Александр из Берлина

Начало 2000-ых. Приезжаем мы с женой к дочке. Она тогда проживала недалеко от Восточного вокзала Ostbahnhof. Недалеко от её дома находилось общежитие для беженцев. Слышим русскию речь каких-то пацанов. Спрашиваю: "мальчик ты из России". Пацан отвечает: "нет я из Чечни". Я ему в ответ: "Так Чечня же Россия". Он отвечает: "нет это Ичкерия наша страна". Я спрашиваю: "давно приехали?". Пацан отвечает: "3 дня назад". Я задаю следующий вопрос: "а мама где?" Пацан: "в комнате в общежитии". Я: "а папа где?". Пацан: "папа работает". А где папа работает, стоило только догадываться.
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На сегодняшний день Чеченцев также принимают как беженцев. Можно просто приехать как турист вместе с семьёй и сдаться в лагерь беженцев. Для получения политического убежища нужно подготовить хорошую легенду и немцы поверят. Под Чиченцев косят также Даисстанцы и Ингуши.
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В Берлине их уже много. Мужиков не видно. Получают все на семью социальное пособие. Где мужики, стоит только догадываться. Подозреваю, что налажена целая мафия и они все с несколькими паспортами.
04.12.2019, 23:18
Гость: Альфа

К великому сожалению нет у нас сегодня СУДОПЛАТОВЫХ, под руководством которых за бугром все операции проводились блистательно тихо и незаметно и на пользу стране. А сейчас одни косяки за бугром.
04.12.2019, 23:15
Гость: mesozoic_2

А Меркель сама не заказала убийство? Дела то у неё плохи, разрушила сразу три партии - ХДС, ХСС, СДПГ. Осталось, как и английским консерваторам, - русская угроза. По крайней мере, она как верный обамовец будет раскручивать дело до небес, обвинительный вердикт гарантирован.
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