Путин и Зеленский проведут отдельную встречу в Париже

11:17

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в Елисейском дворце после "нормандского саммита", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча лидеров "нормандской четверки" должна начаться около 18:00 по московскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников. Ожидается, что переговоры продлятся два часа 45 минут.

До начала мероприятия также запланировано несколько двусторонних встреч. В частности, Путин пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Сама же встреча Путина и Зеленского будет непродолжительной. В ходе оной лидеры России и Украины обсудят реализацию минских соглашений.

"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.

В феврале 2015-го "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются.

После последнего саммита успела смениться половина состава, и именно новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский — активнее всех агитировали за проведение встречи.