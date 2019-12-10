Евросоюз разработает аналог «акта Магнитского»

18:52

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил журналистам о том, что ЕС готовится ввести в действие санкционный механизм, который схож с американским «актом Магнитского».

«Мы согласились начать подготовительную работу по всеобъемлющему санкционному режиму для реагирования на серьезные нарушения прав человека, который станет эквивалентом в ЕС так называемого акта Магнитского в США», - цитирует слова Борреля Интерфакс.

Боррель полагает, что это действие станет шагом со стороны ЕС по утверждению лидерства Союза в сфере защиты прав человека.

Напомним, «акт Магнитского» вступил в силу в декабре 2012 года. Свое название закон получил по имени аудитора Сергея Магнитского, умершего 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина».

Инициирован закон был сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном.

Он предусматривает введение санкций против ряда российских чиновников. Также данный документ распространяется и на лиц из других стран, ответственных, по мнению властей США, за серьезные нарушения прав человека в России. В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия документа на все страны мира.

В октябре 2017 года Владимир Путин заявил, что в основе «акта Магнитского» лежат политические игры.