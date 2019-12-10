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Русские стали спасением для Сирии, оккупированной террористами ИГИЛ*

16:27 10.12.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Русские прибыли в Сирию в конце сентября 2015 года

Житель сирийского города Джебла по имени Али рассказал журналистам Федерального агентства новостей, как простым сирийцам запомнилось начало антитеррористической операции России в Сирии.

Редакция ФАН на основе собранных материалов выпустила третью часть публикаций, в которой рассказывается о том, как русские боролись против террористов ИГИЛ* в Сирии. В нее также вошли интервью с местными жителями, бывшими боевиками и «Охотниками на ИГИЛ».

Как рассказал Али, русские прибыли в Сирию в конце сентября 2015 года. Президент САР Башар Асад ранее обратился за помощью в борьбе против террористов к российскому лидеру Владимиру Путину. Москва ответила согласием. В Джебле стали ходить разговоры о том, что на аэродроме начали восстанавливать здания и ремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Али вспоминает, как однажды его брат зашел к нему в гости и рассказал, что видел большую колонну техники с российским флагом, которая выезжала с территории аэропорта. Позже информация о прибытии русских стала распространяться в социальных сетях и СМИ.

Сириец назвал россиян «старыми друзьями», вспоминая, как его дядя учился в России и сколько общественных зданий построили в его стране русские. С их прибытием в Сирию обстановка стала меняться: «они сразу начали бить террористов и боевиков», уверенно тесня их с захваченных территорий. По мнению Али, русские отомстили исламистам за всех погибших сирийцев.

Узнать больше о том, как русские били ИГИЛ* в Сирии, освобождая эту страну, можно в материале ФАН. Ранее издание опубликовало материалы, посвященные сотрудничеству либеральных журналистов с боевиками ИГ* и помощи, оказываемой Штатами сирийским радикалам.

*ИГИЛ, ИГ – «Исламское государство», террористическая организация, запрещена на территории РФ.

Темы: Сирийский кризис
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