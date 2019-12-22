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Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

12:47 22.12.2019
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ВМС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хилифы Хафтара задержали гражданское судно, экипаж которого состоит из граждан Турции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Катер ливийских ВМС задержал судно в территориальных водах Ливии и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки. Сообщений о том, какой груз перевозило судно, не поступало.

Наблюдатели отмечают, что задержание судна последовало вслед за заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

В Ливии после устранения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи сложилось двоевластие. В Триполи находится ПНС, в то время как на востоке страны заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.

ЛНА ведет наступление на центральные районы Триполи для отстранения от власти правительства Сарраджа. 15 декабря сообщалось, что силы Хафтара находятся в десяти километрах от центра Триполи.

Темы: Ливия, Судоходство
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Комментарии читателей
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22.12.2019, 20:52
Гость: 20;52

А на кого работают азиаты?
22.12.2019, 18:38
Гость: Азиат

Правительство Каддафи тоже было признано единогласно в ООН. Ну и где оно, это правительство вместе с Каддафи, аноним? Все анонимы работают на ЦРУ. Попробуй опровергнуть это утверждение под постоянным ником.
22.12.2019, 15:41
Гость: Что не требуется доказывать ...

Хафтар -самозванец, он представляет из себя полностью нелегитимные силы, в то время как страны ООН практически единогласно поддерживают законное правительство Ливии в Триполи. Тем не менее, неожиданно , как и всегда, выяснилось, что на стороне Хафтара воюет ЧВК Вагнера. Эрдоган высказался , что он по этому случаю думает. Весьма жестко. Кремль безмолвствует.
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