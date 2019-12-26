Президент Ирака подал в отставку на фоне массовых беспорядков

16:48

Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Прошение о прекращении полномочий он подал в парламент. В документе говорится, что Салех хочет уйти из-за продолжительных протестов в стране.

«Политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа», — написал он. Салех отметил, что его решение также продиктовано неспособностью договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

Салех стал президентом Ирака в октябре прошлого года, за него тогда проголосовали 165 депутатов из 301. Собрать необходимый для голосования кворум спикеру парламента удалось только с третьей попытки. Своей первостепенной задачей президент называл назначение премьер-министра и выдачу мандата на формирование правительства. Спустя три недели после выборов премьером стал бывший министр нефти Ирака Адель Абдель Махди. В конце ноября текущего года он подал в отставку на фоне протестов.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Демонстранты требуют обновления правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате беспорядков погибли уже около 300 человек, еще 15 000 пострадали.