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Президент Ирака подал в отставку на фоне массовых беспорядков

16:48 26.12.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Прошение о прекращении полномочий он подал в парламент. В документе говорится, что Салех хочет уйти из-за продолжительных протестов в стране.

«Политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа», — написал он. Салех отметил, что его решение также продиктовано неспособностью договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

Салех стал президентом Ирака в октябре прошлого года, за него тогда проголосовали 165 депутатов из 301. Собрать необходимый для голосования кворум спикеру парламента удалось только с третьей попытки. Своей первостепенной задачей президент называл назначение премьер-министра и выдачу мандата на формирование правительства. Спустя три недели после выборов премьером стал бывший министр нефти Ирака Адель Абдель Махди. В конце ноября текущего года он подал в отставку на фоне протестов.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Демонстранты требуют обновления правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате беспорядков погибли уже около 300 человек, еще 15 000 пострадали.

Темы: Ирак, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 23:55
Гость: Братан!

Тебя тоже на Украине "свернуло"?
26.12.2019, 21:45
Гость: Нет, Гозман, нет

Звучит как песня.

- Президент подал в отставку
- Прошение ... в парламент
- Политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа

Так поступает порядочный человек и ответственный политик. В цивилизованной стране. А в РФ вечный Путин.
26.12.2019, 20:10
Гость: РЖГ

Почему бы Путину не взять пример?
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