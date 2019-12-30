Следствие назвало версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

10:39

Ошибка экипажа, техническая неисправность и некорректная работа навигационных служб рассматриваются следствием в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идет демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", – рассказал Тургумбаев.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата – Нур-Султан после вылета из аэропорта утром 27 декабря потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.