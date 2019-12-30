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Следствие назвало версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

10:39 30.12.2019
Крушение Fokker-100 в Казахстане
Фото с instagram.com / @qazaviation
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Ошибка экипажа, техническая неисправность и некорректная работа навигационных служб рассматриваются следствием в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идет демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", – рассказал Тургумбаев.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата – Нур-Султан после вылета из аэропорта утром 27 декабря потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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30.12.2019, 12:35
Гость: полухохол

Причина(не версия)одна и стандартная:корысть и жажда наживы!"Мусорник","тяжелее воздуха"с помощью жлобов и жулья в очередной раз убил и покалечил людей!Ответственных не найдут и не накажут,как обычно,бумаги у них в порядке,да и для "отсидки" краткосрочной ,всегда наготове человечек.Тухлятина.
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