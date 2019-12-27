Семь человек погибли при крушении самолета в Алма-Ате

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Не менее семи человек погибли при столкновении самолета авиакомпании Bek Air при вылете из аэропорта Алма-Аты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолет Fokker-100 направлялся в Нур-Султан, вылетев в 7:05 по местному времени (3:05 по Москве). При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием. По уточненным данным агентства РИА Новости, жертвами крушения стали 9 человек, из них шестеро детей.

По информации аэропорта, на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте происшествия работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов, идет эвакуация.

Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской авиакомпанией Fokker в 1980-х годах. Способен перевозить до 107 пассажиров на короткие и средние расстояния.

Производство самолетов этого типа завершилось в 1997 году, всего было произведено 283 воздушных судна, шесть из них, включая рейс Bek Air, потерпели крушение.