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США признали ответственность за гибель 12 гражданских лиц в Сирии

22:01 2.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) признала гибель 12 мирных граждан в результате ударов по боевикам на территории Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Как отмечается в заявлении, в ноябре 2019 года было рассмотрено 87 сообщений и получено 47 новых сообщений о гибели гражданских лиц. Полностью СЕНТКОМ завершило расследование 52 сообщений и информация четырех отчетов была признана достоверной. "Подтверждена гибель 12 гражданских лиц", - заявили в СЕНТКОМ, добавив, что 48 дел признаны недостоверными.

Штаб коалиции регулярно публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате ее действий в Сирии и Ираке.

Темы: Сирия, США, Сирийский кризис
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