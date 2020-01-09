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Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

06:55 9.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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По данным СМИ, в «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты. В этом районе расположены иностранные посольства и правительственные учреждения? сообщает телеканал Al Mayadeen.

Как отмечает его корреспондент, в районе был слышен звук сирен, в том числе со стороны посольства США. Sky News Arabia также сообщает, что очевидцы услышали сигнал в «зеленой зоне». По словам корреспондентов CNN, находящихся в этом районе, раздались два взрыва. Кто ответственен за это и откуда выпустили ракеты, пока неизвестно.

Reuters со ссылкой на иракских военных отмечает, что жертв не было. «В пределах «зеленой зоны» упали две ракеты «Катюша», — отметили собеседники агентства. Источники в полиции также сообщили ему, что по крайней мере одна ракета была сброшена в 100 м от американского посольства.

Позже источники агентства в иракской полиции сообщили, что в «зеленой зоне» сбросили три ракеты типа «Катюша». В результате там начался пожар.

Ситуация в Ираке обострилась после смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Генерал погиб 3 января в результате ракетного удара американской авиации в Багдаде. Приказ о проведении операции отдал лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Свои действия американская сторона объяснила самозащитой — якобы Сулеймани был организатором ряда недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Темы: Отношения США и Ирана, Иран
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 08:28
Гость: ма

Трамп же уходит, есть мысли он богатый человек и боится обрушения индексов и акций компаний.. Как-то у него все получается конфликтовать когда биржа не работает.
09.01.2020, 08:02
Гость: Викторс

Читаю заголовки новостей
Украинский самолёт рухнул
Ракеты упали в зеленой зоне
"Следующий заголовок -атомная бомба приземлилась "
Как то названия -уже с отношением подающего новость ,
Или это у меня только такое ощущение ?
09.01.2020, 07:09
Гость: 2020

Иранцы после вчерашнего обстрела потеряли две ракеты, думали все пропали а они оказывается долетели до цели только сегодня.
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